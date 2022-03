Waarschuwingsborden voor overstekend wild langs N224: ‘Bij 60 kun je in veel gevallen afdoende reageren’

Edese (36) langer vast voor doodrijden Ben na verkeersru­zie, rechter ziet ‘herha­lings­ge­vaar’

ARNHEM/EDE - De 36-jarige vrouw uit Ede die zaterdagmiddag op een parkeerplaats in Ede de 64-jarige Ben uit Gaanderen heeft doodgereden, blijft vastzitten. De rechtbank heeft haar voorarrest met twee weken verlengd. ,,Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd”, zegt haar advocaat.

22 maart