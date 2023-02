Wageninger slaat licht uit oog van cafébezoeker en wil boeten: ‘Blij dat hij duidelijk spijt heeft’

Huizenprij­zen stegen het hardst in Eemnes, ook in Renswoude zijn woningen fors duurder

Nergens in de provincie Utrecht steeg de gemiddelde huizenprijs in 2022 zo hard als in Eemnes. Huizen in deze gemeente brachten liefst 22,6 procent - ruim 114.000 euro - meer op dan in 2021. Ook in Renswoude nam de huizenprijs met meer dan 20 procent toe.