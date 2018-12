Wageningse Laura hoopt vluchtelingen op te halen in Athene

Avondenlang gourmetten en cadeautjes uitpakken onder de kerstboom zit er voor Laura Hofenk deze kerst niet in. Al is ze daar niet bepaald rouwig om. „Sowieso juich ik het toe om met kerst iets voor anderen te doen in plaats van jezelf te focussen op je eigen kring of familie”, zegt de Wageningse.



Zo kan het echt niet langer, besefte ze toen ze eerder dit jaar las dat kinderen in Griekse vluchtelingenkampen zelfs zelfmoord proberen te plegen. „De situatie in Griekse vluchtelingenkampen is zo mensonterend”, zegt Hofenk. „Er moet iets gebeuren.”