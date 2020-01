Wandelaar vindt ‘zak granaten’ langs N224 in Ede

Politie­team dat jaarwisse­ling Ede onderzoekt druk; nog geen rellende jongeren opgepakt

24 januari EDE - Het speciale team dat de politie heeft geformeerd om de roerige jaarwisseling in Ede te onderzoeken, is druk om de 70 jonge raddraaiers op te sporen die onder meer hulpverleners hebben aangevallen. ,,Er is nog niemand opgepakt, ze zijn volop bezig. Daarom laten we het team ongestoord werken, zonder dat we daar inhoudelijk iets over zeggen’’, zegt een politiewoordvoerder.