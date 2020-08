Wanhoopsdaad leidt dubbel drama in: Patrick de cel in voor brand in eigen lunchroom

De officier van justitie had twee weken geleden een celstraf van 28 maanden geëist, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.



De man uit Heteren heeft altijd ontkend iets met de brandstichting te maken te hebben. Toch had hij de schijn tegen.



Twee minuten nadat hij op 18 december 2018 voor het laatst het alarm op de deur van zijn lunchroom had gezet, ging het brandalarm af. Ook op camerabeelden in de buurt van zijn zaak van rond de tijd van het brandalarm was G. te zien.