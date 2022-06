Wantrouwen en onbegrip in de Gelderse Vallei, de boer vreest radicale kaalslag

Hij is 65, heeft geen opvolger. Als de boerderij van Aart van Hunnen in Otterlo gedwongen de deuren moet sluiten, dan is het maar zo, klinkt het. ,,Het zal mijn tijd wel duren.”



Toch is ook van Hunnen geraakt door het nieuws dat in de stikstofplannen van het kabinet vooral dieren moeten verdwijnen in dit gebied. ,,En op Schiphol mogen ze maar doorvliegen. En waar willen ze dan het voedsel vandaan halen? Ik vind het vooral erg voor mijn neefjes. Zij willen graag blijven boeren.”