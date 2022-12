Warme Kamers op initiatief van Leger des Heils uitgebreid in Vallei, maar wie loopt er warm voor?

Minderja­rig slachtof­fer overvallen in Ede: Politie doet buurtonder­zoek

Aan de Nieuwe Maanderbuurtweg in Ede heeft woensdagavond rond 19.10 uur een overval plaatsgevonden waarbij een minderjarige jongen is beroofd door twee onbekenden. Wat er precies is buitgemaakt, maakt de politie omwille van het onderzoek niet bekend: zij doen vandaag buurtonderzoek in de omgeving.

