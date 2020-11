Warmtenet in Ede is hot: Europa pompt er miljoenen in

Te vroeg

Welk deel van het warmtenet in Ede het investeringsfonds in handen krijgt en waarin het geld wordt geïnvesteerd, is nog onbekend. MPD Groene Energie, eigenaar van het warmtenet, zegt dat het te vroeg is om op die vraag antwoord te geven.



Het enige dat de woordvoerder kwijt wil, is dat ze geschrokken zijn dat ABP en de Europese Investeringsbank dit nieuws naar buiten hebben gebracht. ,,Zodra er meer bekend is, zullen we dit communiceren.’’



Wel wil de woordvoerder kwijt dat er voorlopig niets verandert voor de 20.000 huishoudens. De warmte in de woningen en kantoren komen nu nog van drie biomassacentrales. Die zijn in Ede omstreden omdat biomassa veel minder duurzaam is dan gedacht. Bovendien klagen inwoners over stank, rook en roetdeeltjes die neerslaan op hun auto’s.