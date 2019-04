Wat de Bennekomse nep-patholoog precies heeft gedaan, blijft gissen

Door sterke slotperio­de winst VZC tegen OZ&PC

31 maart VEENENDAAL - Het begon een beetje te knijpen voor de waterpoloërs van eersteklasser VZC. Door een aantal nederlagen op rij en een sterke serie van concurrent Katwijk kwam een degradatieplaats steeds dichterbij. ,,Daarom werd het tijd dat we weer een keer wonnen”, vond teammanager Marco Kunz. “Door onze zege tegen OZ&PC (13-11) zijn we veilig en hoeven we ons over degradatie geen zorgen te maken.”