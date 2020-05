Wat doen drie Rotterdamse sterrenchefs op de camping in Otterlo? ‘De eerste dag was binnen een uur uitverkocht’

Kritiek op brandweer­plan Ede: ‘Eén tankauto­spuit is onverant­woord’

7:00 EDE - Het is zorgelijk dat in een stad met de omvang van Ede straks maar één parate tankautospuit is. Dat schrijft de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in een brief aan het college en de raad van Ede. Ze adviseert de gemeente het plan nog eens goed te onderzoeken.