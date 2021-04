Wat een baas! Bedrijven uit Ede geven personeel horecavrij: op naar het terras, de rekening is voor de zaak

Op Goudsberg is ruimte genoeg voor mountainbi­kers, wandelaars, menners én ruiters: ‘Een heel mooi stukje Nederland’

12 april LUNTEREN - Wonderwel slagen mountainbikers, wandelaars, menners en ruiters er in de voormalige zandafgraving Goudsberg in om elkaar niet in de wielen te rijden. Ook in het weekend is er ruimte te over om elkaar ruimschoots coronaproof uit de weg te gaan. ,,Met het uitzetten van de mountainbikeroutes hebben we daar ook goed naar gekeken”, zegt de Edese mountainbiker Pieter Smit.