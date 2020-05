Wat gebeurt met ’t lintje als de gedecoreerde voor de uitreiking sterft? Het ongeduld neemt toe...

EDE - De dag voor Koningsdag kregen 3000 mensen te horen dat ze dit jaar een lintje van de koning kregen. Maar nu, weken later, zijn de meeste van die lintjes nog niet uitgereikt. Het ongeduld groeit. ,,We willen niet het risico lopen dat mensen niet meer onder ons zijn.’’

Want overlijdt een gedecoreerde voor de uitreiking, dan blijft het lintje in Den Haag of waar het stukje metaal en stof dan ook wordt bewaard. De nabestaanden krijgen alleen een oorkonde.

De lintjesregen was dit jaar heel anders dan andere jaren. Burgemeesters lieten de gedecoreerden op afstand weten dat ze gehuldigd zouden worden. Via skype of telefoon.

De fysieke uitreiking van de lintjes moet nog volgen, maar een datum is niet bekend. En dus weten ruim 3000 mensen in heel het land niet wanneer ze hun lintje eindelijk kunnen dragen. De Kanselarij der Nederlandse Orden denkt inmiddels na over alternatieven voor een formele ceremonie.