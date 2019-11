Waterleiding geknapt: grote delen van Ede, Bennekom en Lunteren uren zonder water

Brand in garagebe­drijf Ede, één persoon naar ziekenhuis

10 november EDE - In een werkplaats van een garagebedrijf in Ede is zondagmorgen rond 9:40 uur een brand ontstaan. De brandweer heeft het pand geblust en geventileerd. Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.