We moeten als zondagsrijders gaan rijden

Dan doemt een medeweggebruiker voor je op die rustig 60 of 70 rijdt waar je 80 mag! De gedachte ‘verdomde zondagsrijder’ zal bij menigeen regelmatig zijn opgekomen, maar is dit wel terecht?

Het is heerlijk om in onze provincie onderweg te zijn; gestaag wisselen groene uiterwaarden, agrarische coulisselandschappen, bossen en heidevelden elkaar af. Maar om van A naar B te gaan, is er in het verleden onnodig veel asfalt neergelegd.

Een door wegen versnipperd gebied

Aaneengesloten natuurgebieden zoals de Veluwe zijn door honderden kilometers rijks-, provinciale- en lokale wegen versnipperd. Met geluidsoverlast en luchtvervuiling door fijnstof en stikstof tot gevolg. Maar het meest bedroevend is dat je op veel provinciale- en lokale wegen nog met 80 kilometer per uur mag racen en hierdoor jaarlijks vele dodelijke slachtoffers zijn te betreuren.



Onze wilde fauna is de grootste verliezer in deze. Wolven, vossen, dassen en boommarters niet meegerekend, worden er op de Veluwe jaarlijks ongeveer 2000 dieren doodgereden. Net als bij ruimingen van veestapels vanwege dierziekten, worden de meeste beleidsmakers hier niet warm of koud van en blijft alles zoals het is.

Quote Wolven, vossen, dassen en boommar­ters niet meegere­kend, worden er op de Veluwe jaarlijks ongeveer 2000 dieren doodgere­den. Henk Ruseler

Symptoombestrijding

Het plaatsen van hoge rasters langs andere dan rijkswegen, is slechts symptoombestrijding; de migratie van wilde fauna wordt erdoor beperkt en via wildpassages naar de overkant van de weg geperst en de natuurminnende wandelaar stuit steeds vaker op een afsluiting.

Leefbaarheid en veiligheid zijn cruciaal, steden gaan steeds vaker over op een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, waarom in het buitengebied dan geen 60 kilometer? Een ritje via de N304 van Ede naar Apeldoorn, kost je dan hooguit tien minuten meer reistijd.

Totdat de overheid in beweging komt, zijn er dus redenen genoeg om in het vervolg als zondagsrijder door onze mooie provincie te gaan.

In deze rubriek schrijven verschillende natuurkenners uit de regio wekelijks over natuur op de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en in de Vallei. Meer afleveringen van de natuurrubriek zijn terug te vinden in het dossier Natuur van Nabij.