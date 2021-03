Weer een wildaanrijding bij Ede: drachtig zwijn en vijf ongeboren jongen overleven het niet

DVO op zwarte dag onderuit bij Fortuna; PKC is tegenstan­der in kwartfina­le

21 maart DELFT - De korfballers van DVO gaan na de 21-19 nederlaag van zaterdag bij Fortuna als nummer vier de play-offs in. De Bennekomse Korfbal Leagueclub wacht in de kwartfinale nu een best-of-three tegen PKC. De verliespartij in Delft was bijzaak, na het plotselinge overlijden van een 20-jarige DVO-korfballer eerder op de dag.