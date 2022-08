Weg naar zwembad in Bennekom weer vrij na afsluiting door de brandweer

Nog maar drie kaartjes te koop voor excursie herten­bronst op Hoge Veluwe

Augustus is nog maar net begonnen, maar veel natuurliefhebbers zitten in gedachten al in september of oktober. Dan is het grootste natuurspektakel van de Veluwe te zien en te horen: de bronst van de edelherten. Excursies naar de hertenbronst zijn dan ook ongekend populair.

