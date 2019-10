Weg weer vrij na ongeluk op A12 bij Ede

Rem op huizen op boerenland in Nijkerk en Barneveld

7 oktober De komende tien jaar komt er in deze regio naar schatting zo'n 75 hectare, 150 voetbalvelden groot, vrij aan boerderijen en boerenschuren, vooral in Nijkerk en Barneveld. Dat is exclusief bijbehorende landerijen. Het wordt geen automatisme meer dat er woningen voor leegstaande boerderijen in de plaats komen.