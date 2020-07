Weggejaagde gasten groot illegaal verjaardagsfeest De Klomp steken politiewagen in brand

update Fietsster (26) raakt gewond bij eenzijdig ongeluk in Edes bos

17 juli EDE - Een 26-jarige vrouw is deze vrijdagochtend rond 9.00 uur met haar fiets gevallen in een bos in de buurt van de Immenweg in Ede. Politie, ambulances en een traumahelikopter rukten onmiddellijk uit voor een hulpactie in het bos. De vrouw was lastig te bereiken. Uiteindelijk kon zij uit het bos worden gered.