Weggestuurde vrijwilligsters Toon Hermanshuis in Ede mogen niet terugkomen

Werkstraf voor doodschie­ten en meenemen hert bij hertenkam­pje Lunteren

11:54 LUNTEREN - Terwijl ze op een zomeravond in juli 'een biertje doen', komen drie mannen op het idee om vogels te gaan schieten. In plaats daarvan schieten ze in Lunteren in iemands wei een hert dood; en nemen het vervolgens in de kofferbak mee. Het leverde twee mannen uit Barneveld en Wekerom werkstraffen op van respectievelijk 100 en 80 uur.