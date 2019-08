Wekerom worstelt met ongevallen Edeseweg: ‘Maar de weg zelf is niet gevaarlijk’

Eén woning aan Mariëndaal in Ede onbewoon­baar na brand

13:26 EDE - Door de brand die zondagavond woedde in flat Veldzicht aan de Mariëndaal in Ede is een woning onbewoonbaar geraakt. Dat meldt een woordvoerder van woningcorporatie Woonstede, de verhuurder van de flat.