Wel goed maar niet gek; hotel Lunterse Boer neemt maatregelen na oplichting

De Lunterse Boer is vorige week opgelicht door vier mannen, vermoedelijk Ieren of Engelsen. Ze hebben in de nacht van maandag op dinsdag in het hotel in Lunteren gelogeerd. Die kamer was telefonisch gereserveerd, ze dronken er veel bier gedronken en aten uitgebreid in het restaurant.



’s Ochtends ontdekte personeel dat de mannen waren vertrokken zonder te betalen. Ze hadden hun bagage meegenomen en de sleutel van hun kamer hing in de deur.