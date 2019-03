Welkom of wegwezen? De wolf doet mee bij de Gelderse Statenverkiezingen

Bart Kemp (41) is moe, heeft wallen onder zijn ogen. Het ene na het andere lammetje komt deze dagen ter wereld op zijn boerderij in Ede. Daarom maakt hij samen met zijn vrouw overuren. Als woordvoerder van platform No Wolves wordt hij ook nog eens dagelijks gebeld door journalisten. Zij willen allemaal iets van hem weten over de wolf, die voor het eerst een groot thema vormt bij de Statenverkiezingen. ,,RTL, NOS; ik weet het allemaal niet meer, haha.’’ Hij vindt het niet erg steeds zijn verhaal te moeten doen, zegt hij. ,,Omdat de waarheid moet worden verteld.’’



Volgens de biologische schapenhouder, die ongeveer tweehonderd schapen met lammeren heeft op weilanden rond de Veluwe, klopt het niet dat de wolf prima in Nederland kan verblijven. Het land is te klein om boerderijdieren en wolven samen te laten leven, stelt hij. Met No Wolves maakt hij zich al zo’n anderhalf jaar hard om de ‘ongelimiteerde groei van de wolvenpopulatie’ in de Benelux tegen te gaan.