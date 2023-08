Wensen maar: op deze datum zie je veel vallende sterren boven Ede

Kees wil een landgoed van 2,6 miljoen euro kopen, maar een stom foutje kost hem klauwen met geld

Kees Schouten uit Lunteren wilde heel graag landgoed ’t Ezelsgoor in Denekamp kopen, maar maakte een cruciale fout. Nu moet hij op de financiële blaren zitten. „Ik ging ervan uit dat we nog in gesprek waren…”