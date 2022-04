Werk aan de Telefoonweg en Brouwerstraat in Ede zo goed als af, maximumsnelheid flink verlaagd

De Telefoonweg en de Brouwerstraat in het centrum van Ede zijn vanaf dinsdag weer toegankelijk voor verkeer. Op de twee wegen, die de afgelopen maanden onder handen werden genomen, geldt nu een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Voorheen mochten automobilisten met 50 kilometer per uur over de Telefoonweg rijden. De verkeersader in Ede wordt al ruim een jaar onder handen genomen, maar is nu zo goed als af.

De rijbaan is versmald om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven en er zijn extra plateaus en zebrapaden geplaatst, om ervoor te zorgen dat automobilisten zich aan de nieuwe snelheid houden. Doel is om de weg minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer.

Smallere rijbaan

Ook op de Brouwerstraat is de gemeente Ede bijna klaar met de werkzaamheden. Ook daar is meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De rijbaan is smaller, de stoepen zijn breder en er zijn fietsparkeervlakken gecreëerd om wildparkeren tegen te gaan.

Zowel de Telefoonweg als de Brouwerstraat zijn bovendien met de plaatsing van ruim dertig bomen en veertig plantvakken een stuk groener geworden. Tot tevredenheid van wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Groener en gastvrijer, dat is wat we willen in het centrum van Ede.”

Volledig scherm Zo moet de Brouwerstraat er na de werkzaamheden uit gaan zien © Gemeente Ede

Dag voor Koningsdag

Dat de werkzaamheden in het centrumgebied een dag voor Koningsdag zo goed als afgerond zijn, is geen toeval. Woensdag vindt in het centrum op verschillende plekken een kleedjesmarkt plaats.

De allerlaatste werkzaamheden op de Telefoonweg en de Brouwerstraat staan later dit jaar op het programma. Op de hoek van beide straten zal ook nog het kunstwerk van Auke de Vries worden geplaatst. Dat stond eerder op het Marktplein. De verplaatsing van dat kunstwerk zal gepaard gaan met een feestelijke onthulling.

Volledig scherm Het kunstwerk van Auke de Vries op de Markt in Ede in 2008 © Cord Otting