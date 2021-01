Werkstraf en therapie voor Wageninger die ex aanviel met mes

Oud-brandweer­man reageert op contactver­bod voor vrijwilli­ge brandweer met pers en politiek

25 januari EDE - Praten met de pers of (lokale) politiek kan je bij de vrijwillige brandweer in Ede duur komen te staan. In een brief verbiedt de Veiligheidsregio brandweerlieden om contact op te nemen met media, of politici. Oud-brandweerman Jan Hille reageert.