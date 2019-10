Werkstraf voor doodschieten en meenemen hert bij hertenkampje Lunteren

Beatrix­kerk in Ede zet de deuren open

8:03 EDE - De deuren van de gereformeerde Beatrixkerk in Ede staan sinds kort iedere donderdagochtend wagenwijd open voor mensen die op zoek zijn naar ‘rust en ruimte’. Iedereen die dat wil, is welkom in het bijna tachtigjarige gebouw om te bidden, stil te zijn of een praatje te maken.