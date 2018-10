Werkstraf voor Edenaar (23) die met twee biertjes op ongeluk veroorzaakte

Beginnend fotograaf uit Ede schiet uit startblok­ken met expositie in Cultura

EDE - Charlotte, een meisje uit een volksbuurt, is vijf jaar lang gefotografeerd door de in Ede opgegroeide fotograaf Linsey Kuijpers. De meest indringende portretten uit deze serie hangen nu in de Cultura Galerie in Ede.