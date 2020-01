Wesley in Ede aangereden door politieauto: mogen agenten door rood rijden?

UPDATE en FOTO'S Omgevallen hijskraan aan Parkweg in Ede staat weer op zijn ‘poten’

14:03 EDE - Op de Parkweg in Ede is maandagmiddag een hijskraan omgevallen. De autolaadkraan was in gebruik bij bouwwerkzaamheden. Doordat de kraan niet stabiel stond kon het gevaarte omvallen.