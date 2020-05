Wielrenner geschept door auto in Lunteren

update Veenendaal en Ede weer massaal naar de vuilstort

9 mei EDE/ VEENENDAAL - Aan de opruimwoede van de inwoners van Veenendaal en Ede komt maar geen einde. Deze zaterdagochtend stonden er weer lange rijen auto’s voor de milieustraten in beide straten. Mensen die later op de dag naar de milieustraten gingen, hoefden veel minder lang te wachten. Zowel in Veenendaal als Ede, konden bezoekers zonder wachten naar binnen.