Wil Gelderland nu opeens wel meewerken aan Utrechtse snelweg? ‘Hier is iets niet goed gegaan’

De provincie Gelderland lijkt toch mee te willen werken aan het opkopen van stikstofruimte van boeren, zodat in Utrecht de verbreding van de A27 kan doorgaan. Deze week werden diverse besluiten van de provincie formeel gepubliceerd . Een blunder van Gelderland? Het zorgt in ieder geval voor veel verwarring en wrevel.

Een reeks aan formele berichten op de website van de Rijksoverheid maakt officieel duidelijk dat Gelderland van plan is de vergunning van vier verschillende boerenbedrijven in te trekken.



Dit formele besluit heeft Rijkswaterstaat nodig om de stikstofruimte van die boerenbedrijven in te kunnen zetten voor de aanleg van de snelweg A27 bij Utrecht. Succes voor het Rijk na een hoogoplopende ruzie, zo lijkt het.

Veel politici in Gelderland, die ontstemd zijn over het feit dat Rijkswaterstaat boerderijen opkoopt voor snelwegen, wilden dat de provincie de aanleg van de snelweg juist tegenhield. En dat kan de provincie doen door dit besluit juist niét te nemen.

‘stikstofshoppen’

Hiervoor werd na een avond vol verwijten richting het Rijk ook een motie aangenomen. Gedeputeerde Peter Drenth steunde die motie. Ook hij wil af van het ‘stikstofshoppen’ door Rijkswaterstaat. Hij beloofde uit te zoeken welke juridische mogelijkheden de provincie heeft.

Verbazing bij politici omdat besluite tegen motie in gaat

Toen Gelderse politici vandaag zagen dat de provincie tóch van plan is de vergunningen in te trekken, was er begrijpelijkerwijs sprake van grote verbazing.

ChristenUnie, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en SGP vragen om opheldering. De partijen willen weten waarom de provincie nu blijkbaar toch overstag is gegaan. Bij de partijen is bovendien weinig begrip dat ze niet op een andere wijze geïnformeerd zijn over de bekendmakingen. Statenlid Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie spreekt van ,,Verbazing en ongeloof.”

Onduidelijkheid troef op het provinciehuis

Het dagelijkse bestuur van de provincie kan op dit moment nog geen opheldering geven over de kwestie. Wel lijkt er duidelijk iets fout te zijn gegaan en dat de publicatie (nog) niet plaats had moeten vinden. ,,Wij constateren tot onze spijt dan ook dat hier iets niet goed is gegaan”, zegt een woordvoerder. ,,Wat er precies is gebeurd en hoe dat heeft kunnen gebeuren zijn we op dit moment aan het uitzoeken. We verwachten daar komende week meer over te kunnen zeggen.”

Besluit kan nog worden teruggedraaid.

Overigens zijn de besluiten van de provincie nog niet definitief. Het gaat om voornemens waar nog bezwaar tegen kan worden ingediend. Pas later volgt een definitief besluit.