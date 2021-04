Wild zwijn steekt plots de weg over: wielrenners raken gewond

VIDEO Auto van begrafenis­on­der­ne­mer vliegt over de kop in Otterlo en belandt in weiland

25 maart OTTERLO - De auto van een begrafenisondernemer is woensdagavond ter hoogte van de Apeldoornseweg in Otterlo van de weg geraakt. De wielen van de auto kwamen in de berm terecht, waarna het voertuig over de kop sloeg en in een weiland belandde. De bestuurder kon zichzelf uit het busje bevrijden.