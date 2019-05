Willem-Alexander naar Otterlo voor opening Park Paviljoen De Hoge Veluwe

Een beetje verliefd op de oldtimer

12 mei EDERVEEN - Bewonderen van een afstandje, gluren onder de motorkap: je kunt het haast niet laten. Want auto’s zoals er zaterdag in Ederveen stonden, zie je niet elke dag, en zeker niet in zulke aantallen. Zo’n 150 oldtimers, tractoren, vrachtwagens waren bij elkaar op een veld aan de Brinklanderweg.