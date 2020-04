Willem is na wilde rit door Europa enige campinggast: ‘Was best een avontuur’

Willem Koster (64) komt weer even helemaal tot rust op minicamping Nieuw Beekdal in Otterlo. Hij is niet iemand die snel last heeft van stress, maar toen de grenzen van diverse Europese landen vorige week sloten, kneep hij hem toch even.



Halsoverkop moest hij Spanje verlaten, waar de campings massaal dichtgingen. Daar verbleef hij al sinds eind vorig jaar om de winter te overbruggen.



Op de terugweg overnachtte hij met zijn caravan langs verlaten stranden en mocht hij de Duitse grens in de buurt van Trier niet passeren. ,,Het was best een avontuur, ja’’, blikt de inwoner van de Groningse vestingplaats Bourtange terug.