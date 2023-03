Wind, kou en regen houden leerlingen Het Streek niet tegen: ‘Zo was het ook een mooie uitdaging’

met video‘Vijf miljoen stappen voor Syrië en Turkije’. Onder die noemer wandelden leerlingen en docenten van Het Streek Lyceum in Ede dinsdagochtend soms in de stromende regen naar school. Die ambitieuze doelstelling bleef buiten bereik, maar met hun actie haalden ze wel meer dan 24.000 euro op voor slachtoffers van de aardbevingen.

,,Een prachtig bedrag”, merkte initiatiefnemer en docent Nederlands Bert Mollema op. ,,De teller loopt nog door, ik denk dat we rond de 25.000 euro zullen uitkomen. Nooit gedacht dat we met 270 wandelaars op dit bedrag zouden uitkomen. Er is iets meer dan 1000 kilometer gelopen, dat zijn ruim 1,4 miljoen stappen.”

Klappertandend het plein op

Onder het applaus van medeleerlingen en de klanken van het lied Eye of the Tiger kwamen de Edese vrienden Tijn van Voorst (16), Karsten van Rossum (15) en Koen Hijmans (15) rond de klok van tien uur over de speciaal uitgelegde rode loper het schoolplein op.

Happend in een appel en klappertandend sprak Tijn van een ‘mooie, zware wandeling’. ,,Vanaf huis zouden we met een halfuurtje op school zijn. Dat was ons te gemakkelijk. Dus zijn we met de auto naar station Arnhem Centraal gebracht, vandaar liepen we om zes uur uur ’s ochtends naar Ede.”

Volledig scherm Enkele van de 270 wandelaars komen over de rode loper aan bij Het Streek Lyceum in Ede. Ze haalden al ruim 24.000 euro op voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. © Herman Stöver

Mooie uitdaging

Best een barre tocht. De regen kwam soms met bakken uit de lucht, de gure wind maakte de missie nog wat zwaarder. ,,We zijn zo ongeveer langs de spoorlijn gewandeld, zo wisten we zeker dat we niet ergens anders dan in Ede zouden uitkomen”, vertelde Koen. ,,Het was echt koud, we waren kletsnat. Maar zo was het ook een mooie uitdaging.”

Volledig scherm Traktaties bij binnenkomst naar de wandeling voor de actie ‘Vijf miljoen stappen voor Syrië en Turkije’ van leerlingen en docenten van Het Streek Lyceum in Ede. © Herman Stöver

Van het drietal haalde Karsten met 400 euro het hoogste bedrag op, samen kwamen ze uit op iets meer dan 560 euro. ,,Geweldig, toch? Hiernaast wordt onze nieuwe school gebouwd, in delen van Turkije en Syrië moet bijna alles nieuw worden opgebouwd. Elke euro is er eentje om de mensen daar in nood te helpen.”

Saamhorigheid onder de leerlingen

Uit alle windrichtingen kwamen de leerlingen dinsdagochtend naar school. Mollema werd er op de finishlijn soms zelfs een beetje stil van. ,,Hun verhaal ontroerde mij. Ik sprak een meisje dat om half zes is gaan wandelen. Ze kwam doorweekt aan. Wel 300 euro in de pocket. De saamhorigheid die ik zie onder de leerlingen is alleen al prachtig.”

Een soortgelijke actie voor een goed doel is volgens hem zeker voor herhaling vatbaar. ,,Iets betere weersomstandigheden zouden wel fijn zijn. Maar ik hoor niemand mopperen. De sfeer zat er goed in en van zo’n mooi eindbedrag krijgt iedereen een lach op zijn of haar gezicht. Dat zie ik om mij heen.”

