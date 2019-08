Wings of Freedom is een groot succes: ‘Eng? Nee, maar ik krijg er een enorme adrenalinekick van’

Geen risico's

Waar normaliter de koeien grazen, liggen nu een een start- en landingsbaan. Er staat zelfs een verkeerstoren. Die wordt zaterdag permanent gebruikt door professionals. ,,Mensen die dit ook voor hun werk doen’’, vertelt Hellen van den Oever van de organisatie. ,,Er zitten er twee in de toren en we hebben er twee achter de hand. Voor als ze een pauze nodig hebben, of als een van hen onverhoopt onwel wordt.’’



Qua veiligheid laat men bij de luchtshow niets aan het toeval over, benadrukt Van den Oever die het evenement op dat vlak dan ook niet als spannend ervoer. ,,Maar voor ons als organisatie was het natuurlijk wel hopen dat alle bezoekers zouden genieten.’’ Ze heeft er geen twijfel over dat dat is gelukt: ,,Als vrijwilligers hebben wij vooral erg gelet op de mensen. Sommigen lagen lekker onderuit in het gras met de koelbox ernaast. We hebben ze zien lachen en we hebben alleen maar mooie woorden gehoord.’’