Winkeltje met streekproducten op station Ede-Wageningen: ‘Kleur van verse melk staat mij aan’

Op dinsdagmiddag rond vier uur wandelen reizigers richting de fietsenstalling. De meesten zien de nieuwste aanwinst op het NS-station finaal over het hoofd. Twee oudere dames gluren door de ruiten even naar binnen. ,,O, kijk, hier had ik mijn yoghurt ook kunnen kopen. Nou ja, misschien een volgende keer.”

En weg zijn ze weer.

Richard Meurs (34) uit Ede neemt iets langer de tijd. ,,Ik ben een warm voorstander van verse streekproducten. Hoe dichter bij huis, des te verser en daarom ook lekkerder”, klinkt het. ,,De kleur van de verse melk staat mij aan. Die komt uit Renswoude, leuk. Mijn opa en oma hadden een boerderij in Ederveen. Ik ben opgegroeid met verse groente en zuivel. Kijk eens naar dat netje met aardappelen. Het zand kleeft er nog aan vast. Zo hoort het.”

‘Ik kom zeker terug’

Meurs heeft zojuist de app van de Pantry geïnstalleerd en neemt binnen een kijkje. ,,Ik werk in Arnhem, daar is in het centrum ook een winkel met soortgelijke producten. Soms koop ik er iets, appels bijvoorbeeld. Ik vind dit een mooi initiatief. Vandaag heb ik niets nodig, maar ik kom zeker terug.”

Eigenaar Lukas Lagerwey bevestigt dat ‘het nog niet heel druk is’ in zijn tweede filiaal. Zo’n twintig tot dertig bezoekers per dag komen langs. Zijn eerste winkel staat in het dorp Wilp, niet ver van Deventer. ,,Daar zit de loop er bijna een jaar na de opening al lekker in.”

Verse maaltijden en salades

,,Dit is een pilot op een treinstation”, verduidelijkt Lagerwey. ,,We zien nu dat mensen vooral rond de avondspits, tussen vier en zes, spulletjes kopen. Verse maaltijden en salades zijn in trek. Om thuis op te eten of juist onderweg in de trein. Steeds meer leveranciers leggen hun waar in onze schappen. Denk aan Joris Brood en restaurant SmaakPark, producenten die om de hoek van het station hun producten maken. Ede is een plek waar op dit gebied veel gebeurt.”

De interesse van ondernemers en klanten moet de komende tijd groeien, merkt Lagerwey op. ,,Lukt het reizigers en omwonenden naar deze plek te krijgen, is het de bedoeling op het nieuwe station een mooie locatie te verwerven bij de perrons. Dat gaan we tegen die tijd bekijken.”