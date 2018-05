Witte rook boven Ede door forse natuurbrand Ginkelse Heide

28-jarige Edenaar mishandeld in Arnhem door groepje mannen

6 mei ARNHEM - Een 28-jarige man uit Ede is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld op de Oude Kraan in Arnhem. Een groepje mannen volgde de man vanuit het centrum van de stad, zo rond 5.30 uur. Het slachtoffer is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.