Wolf dood na aanrijding bij Planken Wambuis

Maker populaire natuur­korst­kaas uit Lunteren breidt uit op Landgoed Kernhem: ‘We kunnen de vraag naar onze kaas niet meer aan

25 februari EDE - De zelfgemaakte natuurkorstkaas van zuivere, rauwe melk van Remeker in Lunteren is zo populair dat de kaasmaker moet uitbreiden. Omdat er in Lunteren te weinig ruimte is, komt er nu een tweede vestiging op Landgoed Kernhem in Ede. Met een winkel in kaas en brood.