Wonen in een puinhoop zoals in Ede: 'dat gaan we vaker meemaken'

Half afgeleverd werk, schade aan spullen, gaten in muren, overlast door stof en lawaai. Bewoners in De Elskampflat in Ede-Zuid zijn boos over de manier waarop veelal buitenlandse werknemers in de flat bezig zijn. Het werk duurt veel langer dan normaal, waardoor alle huurder wekenlang moeten wonen tussen de bouwvakkers. Het water in de appartementen is afgesloten. Overal is stof.