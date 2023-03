Woonstede bouwt 42 huurwoningen op kazerneterreinen Ede

Waarom een hersen­schud­ding in het (amateur)voetbal vaak wordt onderschat: ‘Het duurde ook even voordat teamgeno­ten doorhadden wat ik had’

Bennekom staat voor de derby tegen DTS Ede. Met Niels Koenderink (27) weer in de gelederen. Elf maanden na het oplopen van een hersenschudding is de aanvaller zo goed als hersteld. ,,De impact op mijn werk en sportieve leven was groot.”