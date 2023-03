Woonstede denkt dat deze week nog meer huurders terug kunnen na flatbrand

met video Desiree (23) kleurt altijd trouw haar vakje rood op verkie­zings­da­gen: ‘Er moet goed op de dieren gelet, dus stem ik op de Partij voor de Dieren’

In de boom zit een koerende duif, in de verte klinkt een blatende geit. Eenmaal binnen in het stembureau op het terrein van Zorgwoonpark De Hartenberg vraagt zanger Nielson zich in zijn liedje IJskoud wel tien keer hardop af: ‘Waarom zou je dat doen?’.