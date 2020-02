Zand van Vink is afkomstig van ‘tientallen vervuilde saneringslocaties’

update | VIDEO Gekantelde vrachtwa­gen op A12 tussen Ede en Veenendaal is weg, snelweg na bijna vijf uur weer open

18:52 EDE - De snelweg A12 is vanmiddag kort voor 14.00 uur afgesloten tussen Ede en Veenendaal. Oorzaak is een gekantelde vrachtwagen die pontificaal op de weg ligt in de richting Utrecht. De weg is bijna vijf uur later, om 18.45 uur, weer vrijgegeven. Wel is er nog altijd één rijstrook afgesloten omdat de berm gerepareerd moet worden.