Zanger Rob de Nijs (76) valt van podium in Naaldwijk

VIDEOZanger Rob de Nijs is dinsdagavond onwel geworden tijdens een optreden in Naaldwijk. Hij viel achterover van het podium. De 76-jarige zanger uit Bennekom was mogelijk bevangen door de hitte in de feesttent op het Valstar Wielerspektakel in Naaldwijk.