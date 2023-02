Zaterdag voor het laatst testen op corona in Ede

Teruglezen | Met Video Asbest vrijgeko­men bij brand in Heteren: vlammen onder controle

De brandweer is donderdag urenlang bezig geweest met het bestrijden van een zeer grote brand in een bedrijfspand aan de Poort van Midden Gelderland in Heteren. De omgeving werd via een NL Alert gewaarschuwd voor mogelijk giftige rook die na de brand vrij kwam. De brandweer gaf even na 12.30 uur aan dat de brand onder controle was. In de directe omgeving is asbest vrijgekomen.

