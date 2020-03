Zaterdagmarkt in Ede moest halverwege tóch op slot: ‘Dit valt niemand te verwijten’

Ook toegangswegen afgesloten

De burgemeester wil benadrukken dat er in dit geval geen sprake was van een verwijtbare situatie. ,,Hoe jammer het ook is voor alle ondernemers op de markt, iedereen werkte direct mee en ging over tot sluiting. Daar wil ik ze een groot compliment voor geven. De kraamhouders hadden keurig voorzorgsmaatregelen getroffen, door linten te spannen en tape op de grond te plakken. Maar zo’n grote stroom van mensen houd je daarmee niet tegen.’’

‘Geen laksheid’

‘Knelpunt’ bij Boni

Het is nu aan de gemeente om te besluiten hoe nu verder. Komende maandag is er op dezelfde plek weer markt, maar dan met een stuk minder kramen. ,,Voor de zaterdagmarkt gaan we nog in beraad met elkaar. Duidelijk is in ieder geval dat de situatie zoals vandaag niet haalbaar is op deze locatie.’’