Zeearend al vijf dagen vermist, eigenaar bezorgd: ‘Ben bang dat er wat is gebeurd’

Het voelt niet goed. Vlakbij de locatie van De Valk Roofvogels staan hoogspanningsmasten. ,,Ik ben bang dat er wat is gebeurd. Ik heb al het hele stuk tot Ede gelopen om er zeker van te zijn dat hij daar niet tegenaan is gebotst.’’



Maar het bleef stil, in het weekend en ook erna. ,,Het is heel raar’’, vervolgt hij. ,,Zo’n grote vogel had gezien moeten zijn. Hij kent de omgeving supergoed. En als hij hier in de buurt vliegt, krijg ik regelmatig telefoontjes.’’



Na vijf dagen plaatste hij vanochtend een oproep op Facebook. Er volgde een stroom telefoontjes, maar de gouden tip zat er nog niet bij. ,,Hij kan in Frankrijk zitten, maar daar ga ik niet vanuit. Dit risico heb je met vrij vliegen. Mensen vragen me weleens hoe oud zo’n vogel wordt. Nou, in de dierentuin kan hij 40 worden, in de vrije natuur maximaal 10. Bij ons zit het ertussenin.’’