Zeker 23 tips over geweld tegen broers in Ede en Lunteren na aandacht in Opsporing Verzocht

Niet meer bevallen in ziekenhuis Ede: ‘Gelukkig zijn we vertrouwd met thuisbeval­lin­gen’

11:00 EDE - Wie op het punt staat om te bevallen en geen medische indicatie heeft voor een bevalling in het ziekenhuis, zal het thuis moeten doen. Met de eigen verloskundige. ,,We zijn hier in Ede gelukkig heel vertrouwd met thuisbevallingen’’, zegt Nathalie Hagen verloskundige van verloskundigenpraktijk Eva in Ede.