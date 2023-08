Zeker 259 boeren zonder vergunning worden toch niet geholpen door de overheid

Commandant Van Dreumel vertrekt uit Bronbeek: ‘We kijken de koloniale geschiede­nis recht in de ogen’

Kolonel Karel van Dreumel nam donderdag na dik vijf jaar afscheid als commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem. In die periode bewoog de geschiedenis. ,,Het verhaal is wat het is, met al het oorlogsgeweld.”