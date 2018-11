Zeker 6.000 mensen hebben vast woonadres op Veluws vakantiepark

Volgens kennisinstituut Platform 31 wonen tussen de 6.000 en 9.000 mensen voor langere of korte tijd permanent op een vakantiepark in een van de elf Veluwse gemeenten.

Het platform heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepoogd meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van permanente bewoning op de Veluwse vakantieparken. Minister Kajsa Ollongren heeft het rapport woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit het onderzoek blijkt dat de permanente bewoners zowel ouderen als jongvolwassenen ‘met een alternatieve woonbehoefte of levensstijl’, spoedzoekers en arbeidsmigranten betreft.

Ook zoeken kwetsbare groepen vanwege persoonlijke problemen op een vakantiepark een toevluchtsoord, stelt Platform 31. In totaal gaat het om 3.000 tot 5.000 recreatiewoningen, dat is pakweg 10 tot 17 procent van het totale aanbod in de gemeenten Ede, Barneveld, Apeldoorn, Oldebroek, Heerde, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Epe, Ermelo en Putten.

Reguliere woningmarkt

De belangrijkste reden voor mensen om naar een vakantiepark te verhuizen, is dat zij op de reguliere woningmarkt niet kunnen vinden wat ze zoeken. Dat heeft met toegankelijkheid en betaalbaarheid van huizen te maken, maar vaak ook met persoonlijke woonwensen en omstandigheden. Oplossingen liggen mogelijk in een alternatief aanbod van flexibele en tijdelijke woonvormen.

Wat uit het onderzoek verder naar voren komt, is dat de permanente bewoning niet evenredig verdeeld is over de elf gemeenten. Evenmin is het zo dat gemeenten met weinig vakantieparken automatisch weinig permanente bewoners hebben. Het zijn met name parken met veel huisjes en stacaravans in particulier bezit die relatief veel permanente bewoning aantrekken, vaak voor de lange termijn. Mensen in een kansarme positie blijken verspreid over de verschillende parken te wonen. Wel zijn er parken en gemeenten waar relatief veel ouderen of arbeidsmigranten wonen.

Opvallend is dat meerdere gemeenten met een relatief laag inwonertal een bijzonder groot aantal vakantieparken heeft, zoals Ermelo (99), Putten (62) en Nunspeet (55). Ter vergelijking: Oldebroek en Harderwijk hebben respectievelijk acht en negen vakantieparken binnen de gemeentegrenzen.

Kanttekening

Een kanttekening bij het onderzoek is wel op zijn plaats, stelt het kennisinstituut: bewoning van vakantieparken speelt zich in hoge mate af buiten reguliere systemen en processen. Daardoor is het slechts ten dele gelukt om zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht inzicht te krijgen in het fenomeen ‘permanente bewoning’.