Zelf thuis een hartfilmpje maken van ongeboren baby: ‘Minder naar ziekenhuis en daar blijft een bed vrij’

Deze vrouwen hoeven nu nog maar een keer per week naar het ziekenhuis voor controle. ,,Zo blijft er een bed vrij op de afdeling voor andere patiënten”, meldt een woordvoerder. ,,Een win-win situatie.”

Met een hartfilmpje wordt de hartslag van een ongeboren baby onderzocht. ,,Bij een risicovolle zwangerschap is er regelmatig zo’n filmpje nodig. De zwangere vrouw moet dan vaak dagelijks hiervoor naar het ziekenhuis.” In sommige gevallen volgt een opname om de baby langer achter elkaar in de gaten te houden. ,,Deze ziekenhuisbezoeken en –opnames hebben veel impact op het leven van de zwangere en haar omgeving.”

Thuismonitoring krijgt vaste plaats

Vorig jaar is Ziekenhuis Gelderse Vallei daarom een proef gestart: thuismonitoring voor zwangeren. ,,De resultaten zijn zo goed dat de thuismonitoring nu een vaste plaats krijgt in de zorg. Zwangeren die voor langere tijd achter elkaar in de gaten moeten worden gehouden, krijgen vanuit het ziekenhuis instructies hoe zij thuis zelf een hartfilmpje van hun baby kunnen maken.”

Quote Het scheelt de nodige ritjes naar het ziekenhuis nu de meting vanuit huis kan en heeft het minder invloed op de thuissitua­tie Ineke Krabbendam, gynaecoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei

De zorgverleners in het ziekenhuis kijken op afstand mee. ,,Na afloop van de meting is er altijd telefonisch contact met de gespecialiseerd verpleegkundige. Dan wordt er gekeken of de thuismonitoring op deze manier veilig door kan gaan of dat zorg in het ziekenhuis nodig is.”

Zwangere vrouwen kunnen aangeven als ze met de thuismonitoring willen stoppen en liever naar het ziekenhuis komen. ,,Het belangrijkste is dat zij zich er goed bij voelen.”

Minder ritjes naar ziekenhuis

,,Patiënten zijn tot nu toe heel tevreden over deze manier van monitoren”, zegt gynaecoloog Ineke Krabbendam. ,,De thuismonitoring vergroot de zelfstandigheid van de zwangere. Doordat er altijd iemand meekijkt in het ziekenhuis ervaren ze comfort en gemak en ze voelen zich veiliger door de monitoring van de baby op afstand.”

Krabbendam ziet nog een voordeel: ,,Het scheelt de nodige ritjes naar het ziekenhuis nu de meting vanuit huis kan en heeft het minder invloed op de thuissituatie. En in het ziekenhuis is er een bed vrij voor patiënten die echt in het ziekenhuis moeten verblijven.”

